Løkke besøger tidligere kolonier

De Amerikanske Jomfruøer får besøg af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som i slutningen af marts rejser på besøg til den tidligere slavekoloni Dansk Vestindien.

Det sker for at markere 100-året for salget af øerne til USA. Derefter aflægger statsministeren officielt besøg i Mexico.

- Jeg ser frem til gennem deltagelse i markeringen at møde befolkningen og politikerne på øerne og vise vores respekt for dem og historien, siger statsministeren i en pressemeddelelse.