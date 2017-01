Løkke vil acceptere ønske om selvstændighed

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har ikke tænkt sigt at lægge hindringer i vejen for et grønlandsk ønske om selvstændighed, hvis der skulle komme en officiel henvendelse om dette.

Det fremgik af dagens spørgetime, hvor løsgængeren Aleqa Hammond stillede et spørgsmål om selvstændighed.

Hun henviste til, at Grønland har igangsat et forfatningsarbejde og Naalakkersuisut har nu en selvstændighedsminister, samt til en meningsmåling i Sermitsiaq, der viste stor tilslutning til selvstændighed.

På den baggrund ville hun vide, hvad statsministeren mener, når han taler om en styrkelse af rigsfællesskabet.

Lars Løkke Rasmussen gjorde det klart, at han ikke anser spørgsmålet for at være påtrængende her og nu, da han ikke har fået nogen officielle tilkendegivelser fra Grønland om, at man ønsker at løsrive sig.

- Rigsfællesskabet hviler jo på de tre landes ambition om at være med og udvikle det. Og hvis der er et land, for eksempel Grønland, som ønsker selvstændighed, så er jeg ikke den der vil stille mig i vejen for det, fastslår Lars Løkke Rasmussen (V).

Samtidig lægger han dog ikke skjul på, at det ikke er hans mål, at Grønland skal løsrive sig.

- Jeg vil dybt beklage det, men jeg vil ikke stille mig i vejen for det, understreger statsministeren.