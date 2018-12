Løkke åbner op for hurtigere adgang for udenlandsk arbejdskraft til Grønland

Walter Turnowsky Tirsdag, 11. december 2018 - 11:56

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er indstillet på, at sagsbehandlingen når det gælder udenlandske arbejdskraft til Grønland bliver hurtigere. Det sagde han under dagens udvidede spørgetime på et spørgsmål fra Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Hun pegede på, at der mange steder i Grønland er mangel på arbejdskraft, da det går godt for økonomien lige nu.

- Vi mangler blandt andet håndværkere, vi mangler arbejdsmænd - og kvinder, tjenere, kokke mange forskellige steder i Grønland. I Ilulissat mangler man omkring 200 håndværkere, og det er endda før udvidelsen af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, sagde Aaja Chemnitz Larsen.

- Grønland skriger på arbejdskraft, og en af de flaskehalse, vi oplever, er sagsbehandlingstiden i forhold til udenlandsk arbejdskraft i udlændingestyrelsen. Hun sagde at sagsbehandlingstiden i snit er på tre måneder, men at seks måneder ikke er ualmindeligt.

Hilser der velkomment

Lars Løkke Rasmussen sagde, at han er åben overfor at speede processen op.

- Regeringen har jo i Danmark forsøgt at tage nogle initiativer for at gøre det lettere at komme til Danmark som dygtig, efterspurgt arbejdskraft. Der vi ikke kommet 100 procent igennem med. Hvis situationen i grønlandsk politik er anderledes, så tillykke med det - at man bredt kan se, at man har brug for at få den dygtige arbejdskraft ind på en smidig måde, så vil jeg gerne hilse det velkomment. Og så må vi se på, hvor der eventuelt er nogle administrative barrierer.

Han foreslog, at der blev holdt et møde med integrationsminister Inger Støjberg (V) på hvis vegne statsministeren lovede, at hun vil gå konstruktivt ind i arbejdet.

Både Lars Løkke Rasmussen og Aaja Chemnitz Larsen var der ud over enige om, at det langsigtet gælder om at uddanne flere grønlandske medarbejdere.