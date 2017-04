Lodtrækning om den sidste plads

Didda Isaksen 69 stemmer - Asmus Hansen 69 stemmer. Det var vælgernes dom over de to kandidater.

Det placerer dem begge to, som nummer fem hos Inuit Ataqatigiit i Kommune Kujalleq. Da partiet lige præcis har fået fem pladser, var det altså den sidste plads, som de to kandidater konkurrerede om.

Derfor måtte sagen afgøres ved lodtrækning.

Sekretariatschef Kim Dahl fra Kommune Kujalleq fortæller til Sermitsiaq.AG, at valgbestyrelsen trådte sammen kl 11.30 i går. Partiledere, medarbejdere og andre havde også mulighed for at være tilstede ved lodtrækning. På den måde sikrede man sig, at alt går ordentlig til.

Ved lodtrækningen var det Asmus Hansen, der blev udtrukket og dermed indtager pladsen i kommunalbestyrelsen. Didda Isaksen bliver førstesuppleant.

Kim Dahl fortæller, at det også var nødvendigt med lodtrækningen ved valget til bygdebestyrelsen for Aappilattoq, Narsaq og Tasiusaq. Her var der stemmelighed ved det sidste mandat for Siumut.