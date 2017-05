LO-formand kaldt klasseforræder

- Du er en klasseforræder!

Sådan lød det, da en mand pludselig afbrød formanden for Landsorganisationen i Danmark (LO), Lizette Risgaards tale til det årlige 1. maj-arrangement i Fælledparken i København.

Banner

Sammen med andre holdt manden et banner, hvorpå der stod "77%. Der blev kraftedeme sagt nej".

Det er en henvisning til, at 77 procent af medlemmerne i fagforeningen 3F's byggegruppe stemte nej til en ny overenskomst 20. april.

Manden, der kaldte LO-formanden for en klasseforræder, viste sig at være tømrerlærling Jonas Rod.

- Det er vigtigt for os at sige, at det ikke er et samlet LO, der har stemt for denne overenskomst, sagde han til TV2 News:

- Hun har haft rigeligt taletid, det har vi ikke.

Påtvungen overarbejde

Det er især arbejdsgivernes mulighed for med den nye overenskomst at give påtvungen overarbejde med få dages varsel, der skaber utilfredshed blandt især arbejderne i byggesektoren.

Lizette Risgaard tog ikke afbrydelsen så tungt.

- Det er 1. maj, og meninger mødes ligesom i hverdagen. I LO-fagbevægelsen er det sådan, at vi faktisk forhandler og diskuterer med hinanden, præcis som vi arbejder, nemlig hårdt, så jeg har ikke problemer med det, siger hun.

- Jeg kan forstå, at de er rigtig bekymrede over, at de har nogle arbejdsgivere, som de åbenbart tror, vil misbruge den her mulighed for overarbejde, tilføjer hun.

Rolig dag i Fælledparken

Ud over afbrydelsen af LO-formandens tale melder politiet, at det har været en rolig dag i Fælledparken.

Det vides endnu ikke præcis, hvor mange der har deltaget i dagens arrangement, men et forsigtigt bud mandag eftermiddag lyder ifølge politiet på omkring 50.000 deltagere.