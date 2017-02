Sådan er livet på en stor fisketrawler

For landkrabber kan man komme på en spændende filmrejse om bord på fisketrawleren Polar Amaroq, der er hjemmehørende i Østgrønland i byen Tasiilaq. Det største pelagiske skib hørende hjemme i Grønland.

Filmen viser livet om bord og de mange arbejdsprocesser, der er forbundet med moderne fiskeri.

Inspiration til unge

Rederiet får lov at fortælle om deres betydning for det grønlandske fiskerierhverv, men filmen er også en form for dokumentar, der fortæller om de mangeartede arbejdsopgaver, den store besætning skal udføre i otte timers vagter.

Måske filmen også kan inspirere unge grønlændere til at tage en uddannelse inden for fiskeriet.

For landkrabber, der har hang til søsyge, inviteres man på en spændende rejse ud i det åbne hav øst for Grønland.

Den er speaket på grønlandsk og har danske undertekster. Varigheden er 15 minutter, så man skal have god tid, hvis man vil med på sørejsen, siddende hjemme foran computeren.

Se filmen på Youtube