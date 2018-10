Liv i bygden: Turister strømmer til Ilimanaq

Redaktionen Onsdag, 03. oktober 2018 - 15:48

Ikke mindre end 12 krydstogt­ skibe fandt vej til Ilimanaq denne sommer. Så den lille bygd i nærhe­den af Ilulissat med blot 55 indbyggere er i den grad blevet oversvøm­met af turister.

Det skriver AG.

Der har også været godt med tu­rister i de 15 nye hytter, bygget af World of Greenland.

Det har givet job til folk i byg­den, hvor der i forvejen er godt gang i fiskeriet.

Borgmester i Avannaata Kom­munia, Palle Jeremiassen, fortæl­ ler med begejstring, hvordan der er kommet liv i bygden, efter at Re­aldania By & Byg investerede et stort millionbeløb i at restaurere to af landets ældste huse.

