Litteratur hjælper nyfødte til verden

Fødsler er andet end udvidelsesveer, smertelindring og pressetrang.

Det er også glæde, nervøsitet og angsten for det ukendte.

Som de første gør fødeafdelingen på Randers Sygehus kommende forældre klar til det nye liv ved at inddrage digte og romaner i fødselsforberedelsen.

Foreløbig har knap 40 par været med, når jordemødre og bibliotekarer har inviteret til "fødselsforberedelse med litteratur" på Randers Bibliotek.

- De fleste har allerede læst på nettet og i selvhjælpsbøger om, hvordan en fødsel forløber. Men de kan have svært ved at forholde sig til, hvordan det bliver for dem selv, siger Trine Fritzner Jensen, der er kvalitets- og udviklingsjordemoder på sygehuset.

Så i stedet for at jordemødrene beskriver, hvordan en ve får livmoderen til at trække sig sammen, så læser de op af bogen "Fødselsfortællinger", hvor blandt andre forfatter Helle Helle indvier læserne i sin fødsel.

Fortællingerne skal få deltagerne til at overveje, hvordan de selv vil reagere. Hvilke ressourcer de kan trække på hos sig selv og hinanden, hvis det for eksempel skulle ske, at fødslen bliver meget smertefuld.

Sara Roulund Nielsen og hendes kæreste, Emil Ogdal, er blandt de par, der har deltaget. De venter deres første barn i januar.

- Jeg har altid troet, at fødselsforberedelse var noget med at sidde i en rundkreds og lave nogle vejrtrækningsøvelser, men sådan var det ikke.

- Det var en god oplevelse, som ikke var spor akavet, siger Sara Roulund Nielsen.

Hun læser sjældent bøger, men opdagede, at det gjorde indtryk at få læst op, og at hun flere gange begyndte at græde.

- For eksempel hørte vi om en mor, der skal rejse fire dage til Sverige uden sit barn. I de dage kommer faren virkelig til at elske barnet. Det var meget rørende, siger Sara Roulund Nielsen.

Bibliotekarer og jordemødre er forud for projektet blevet undervist af professor i europæisk litteratur Peter Simonsen, Syddansk Universitet.

Han sammenligner en fødsel med en rejse ind i et fremmed land. Det kan være stressfyldt og angstprovokerende. Og så kan det være en hjælp at føle sig genkendt. At andre, som ikke er ens mor eller en veninde, sætter ord på. Både på det, man glæder sig til, og det, man frygter.

- I litteraturen er du fri til at putte dig selv ind i det, du læser i stedet for at forholde dig til andres ægte erfaringer. Her er det kun ord, som ikke behøver at passe på dig, men som måske gør det alligevel.