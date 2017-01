Lions club viser Grønland frem

Det er i år 100 år siden, at den humanitære organisation Lions club blev stiftet i Chicago, USA. Og det skal selvfølgelig fejres.

I går markerede den internationale afdeling i USA derfor begyndelsen på jubilæumsåret ved blandt andet at offentliggøre en film optaget i Nuuk.

- Det er første gang i vores over 50-årige historie, at Oak Brook (den internationale afdeling red.) sender et filmhold til en begivenhed hos os. Det er vi lidt stolte over, sagde landskoordinator Gerner Jacobsen, Lions Danmark, der omfatter Grønland, Færøerne og Danmark, da klubben i september markerede den kommende fødselsdag ved at tænde en fakkel i Nuuk.

Fakkel sendt rundt

Faklen blev derfra sendt videre til blandt andet Ilulissat og Sisimiut og herefter Færøerne. I næste måned ankommer faklen til Nordjylland og planen er, at den skal ende sin rejse i København på selve 100-års fødselsdagen, 7. juni 2017.

Optagelsen i Nuuk viser blandt andet, hvordan skolebørn hjælper med at holde byen ren og belønnes af den lokale Lion-afdeling.

- Se inspirerende historier om, hvordan Lion gør en forskel globalt, skriver Lions club international om videoen.

Lions Danmark blev stiftet i 1950 og omfatter i dag 300 Lionsklubber med 6.100 medlemmer. På årsbasis skaffer organisationen over 25 mill. kroner, der doneres til samfundets svageste.