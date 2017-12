Lillefinger fik hovedrolle i forsikringssvindel

I en usædvanlig kendelse har Ankenævnet for Forsikring givet 16 forsikringsselskaber ret i, at en mand, der fik læderet sin lillefinger, ikke har ret til erstatning.

Finger ødelagt med vilje

Forsikringsselskaberne og ankenævnet mener, at manden med vilje ødelagde sin finger.

Det fremgår af et nyhedsbrev fra advokatfirmaet Kennedys, der har repræsenteret forsikringsselskaberne i sagen.

Fra 2010 til 2014 tegnede manden i alt 17 ulykkesforsikringer - 14 af dem i 2012 og 2013.

- Mig bekendt er 17 ulykkesforsikringer ny rekord, skriver advokat Jesper Ravn fra Kennedys i en mail til Ritzau.

Senere - især i efteråret 2013 - hævede manden summerne på sine forsikringer, så den samlede forsikringssum løb op i hele 33,6 millioner kroner.

Det var ikke billigt. Præmierne for de 17 forsikringer kostede ham en tredjedel af hans indkomst efter skat.

Så kom uheldet

I april 2014 var uheldet ude. Manden var i færd med at skære brædder op i en rundsav i sin garage, da han fik den ene lillefinger ind i rundsaven, lød hans forklaring.

De to yderste led på lillefingeren måtte amputeres.

Kort efter ulykken nedsatte han forsikringssummerne - og dermed præmierne - på flere af sine forsikringer.

Mistanken

Forsikringsselskaberne blev mistænksomme og besluttede at undersøge sagen nærmere, da de opdagede, at han havde tegnet så mange forsikringer.

Rundsaven var allerede dagen efter ulykken blevet fjernet af mandens far. Blodsporene var vasket væk af hans svigermor, og der var heller ikke blodspor i den bil, der havde bragt ham til skadestuen.

En genbo, der kom til stede kort efter ulykken, kunne ikke bekræfte mandens historie. Ifølge genboen var manden ikke ved rundsaven, og der var heller ingen brædder ved den.

Alle nægtede

Et forsikringsselskab havde kort efter skaden udbetalt et à conto beløb. Men efter at have undersøgt sagen, nægtede alle 17 selskaber at betale erstatning.

Han klagede derefter til Ankenævnet for Forsikring over 16 af selskaberne.

For nylig gav traf ankenævnet sin afgørelse.

Et flertal af nævnets medlemmer finder den høje forsikringsdækning "særdeles påfaldende". De bemærker, at manden dermed havde en økonomisk interesse i at påføre sig selv en beskeden skade, der kunne udløse en stor erstatning.

Flertallet påpeger desuden, at samfundsudviklingen har vist, "at det ikke længere kan anses for ualmindeligt, at nogle personer bevidst vælger at påføre sig selv forskellige former for skade".

Nævnets afgørelse er derfor, at "selskaberne havde været berettiget til at afvise dækning med henvisning til, at skaden var forvoldt med forsæt".