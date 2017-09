Lille forlag har succes med unge forfattere

Pensioneret præst og provst, uddannet lærer, 86-årige Magnus Larsen, der driver sit lille forlag Maanuup Atuakkiorfia, udgiver fire grønlandske bøger om året. Og det går godt med de seneste to bogudgivelser fra to unge mænd.

Især bogen ’’Takussunartut kusanassusersuat’’ af den 28-årige debut forfatter, Nukaaka F. Berthelsen, sælger rigtig godt.

Tanker og meninger om samfundsproblemer

- Vi har i løbet af to måneder solgt mere end 400 af 500 trykte eksemplarer. Det er efterhånden sjældent at nye bøger på grønlandsk sælger så hurtigt, fortæller Magnus Larsen.

Han fortæller også, at han ellers næsten afviste forfatteren, da han havde travlt med to andre bøger. Men han fik tid til at læste den hurtigt, og derefter lovede han hurtigt at udgive bogen.

Bogen ’’Takussunartut kusanassusersuat’’ handler ifølge beskrivelsen om forfatterens tanker og meninger om det grønlandske samfund, som indeholder korte noveller, meninger og digte om samfundsproblemer ved brug af tankevækkende stærke ord.

Begejstret om eventyrbog

Den anden bog, som også sælger godt, er ’’Uummataanit isaanut’’, der er skrevet af Apollus Inûsugtoq født 1995, handler om 11-årige Tobiarsi, der rejser ind i den ’mørke verden’ sammen med Holgu fra den verden. Sammen skal de bekæmpe de mørke kræfter i jorden.

- Jeg er begejstret for eventyrbogen ’’Uummataanit isaanut’’ og anbefaler den til børn og unge, siger Magnus Larsen, der i første omgang troede, at unge Apollus Inûsugtoq har oversat en anden bog til grønlandsk og han måtte spørge ham om det. Men det viste sig, at det ikke var tilfældet.

Flere henvendelser

Magnus Larsen der selv er forfatter, stiftede sit forlag i 1987, og udgiver nu fire bøger om året. Han fortæller, at han får flere henvendelser af folk der vil udgive en bog, men han tager det han kan nå, da det kan være stort arbejde at redigere og lave rettelser.

Forlagsejeren fortæller, at han ikke har fået så mange midler fra Selvstyret i år, siden han begyndte at få dem fra 2009, og er derfor taknemmelig over salget går godt med de seneste bøger. I løbet mere end 30 år, har Maanuup Atuakkiorfia udgivet cirka 40 bøger.