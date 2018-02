Det er ikke kun fiskeindustrien, der kæmper med ustabil arbejdskraft, men i høj grad også det sociale område. Og det har store menneskelige omkostninger, siger Birtha Bianco, afgående ældrechef i Sermersooq Kommune, hvor hun har ansvaret for plejehjemmene og hjemmeplejen.

Her er ”fraværet” blandt de cirka 220 medarbejdere - altså sygdom, pjæk og udeblivelse generelt – 10-12 procent i gennemsnit året rundt. Fraværet er lavest om foråret, og topper om efteråret og vinteren. Det koster forvaltningen 6,3 millioner kroner hvert år at have så mange medarbejdere hjemme hele tiden. Men konsekvenserne for de ældre er langt større.

- Vi har nogle morgener hvor der kun møder en på en afdeling med 12 beboerne. Det går ud over de ældre på plejehjemmene, og dem som får hjemmehjælp, for eksempel førtidspensionister og handikappede. De får ikke altid besøg, når det er planlagt, og derfor får de heller ikke den pleje og den omsorg, de har krav på. Vi kan få en masse fejldisponeringer, i form af at de ikke får den væske og madindtagelse, som er nødvendig, siger Birtha Bianco.

