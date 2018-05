Liget af savnet rypejæger fundet

Sorlannguaq Petersen Torsdag, 24. maj 2018 - 14:47

I midten af januar fik politiet en anmeldelse om, at en 21-årig rype- og harejæger Avalequt Jakobsen ikke var vendt hjem til bygden Narsaq Kujalleq.

Politiet indledte i samarbejde med de lokale borgere og Arktisk Kommando en eftersøgning den 14. januar.

Stor eftersøgning

Eftersøgningen blev foretaget med afsøgning af baglandet til fods og snescootere, og ved brug politiets patruljehunde, ligesom der blev foretaget overflyvning af området med blandt andet Arktisk Kommando’s Seahawk helikopter og Challenger fly.

Han blev ikke fundet og politiet indstillede eftersøgningen den 22. januar.

- Den 23. maj fik politiet en telefonisk henvendelse fra en af de pårørende til savnede med oplysninger om, at en lokal borger under en tur i fjeldet til Tugdlerúnat/Niaqernat, havde fundet den savnede på en skrænt i fjeldet. Den savnede var afgået ved døden, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Ulykke

Umiddelbart efter rykkede politiet ud med en Bell 212 helikopter, hvor liget blev fundet på den vestvendte side af fjeldet Tugdlerúnat/Niaqernat. Herudover blev afdødes haglgevær fundet på toppen af fjeldet, i en afstand af ca. 150 meter væk fra området, hvor liget blev fundet.

- Politiets efterforskning i sagen og undersøgelse af liget har medført, at politiet har konkluderet dødsmåden til at være en ulykke, som følge af en svær skade omkring hovedet på afdøde, og som anses for at være fremkommet efter fald fra fjeldsiden, lyder politiets konklusion.

De pårørende er underrettet, ligesom liget er frigivet af politiet.