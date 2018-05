Ligeløn: Naalakkersuisoq vil møde Pape

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 29. maj 2018 - 17:00

Emnet for mødet er ligeløn, som har trange kår blandt ansatte i politiet og anstaltsbetjentene.

- Naalakkersuisut finder det vigtigt, at der er lige vilkår mellem de ansatte på justitsområdet. Det er mange år siden, at fødestedskriteriet blev ophævet. Der bør derfor ikke være ulighed i løn- og ansættelsesforhold mellem ansatte i justitsvæsenet, oplyser Anthon Frederiksen i et paragraf 37-svar til Samarbejdspartiets Tillie Martinussen.

Redegørelse på vej

Justitsdepartementet er blevet orienteret om, at Justitsministeriet for øjeblikket er i gang med at udarbejde en redegørelse over løn- og ansættelsesforhold for forskellige personalegruppper på justitsområdet.

- Naalakkersuisut afventer resultatet af denne redegørelse, før der tages videre skridt, skriver Anthon Frederiksen til Tillie Martinussen.