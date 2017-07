Licens-pukkel koster fiskere dyrt

Den 63-årige fisker Tage Siegstad fra Ilulissat, der har været fisker i mere end 40 år, har ingen indtjening lige nu, da han venter på sin licens til at fiske torsk med sin kutter. Han sendte ansøgningen allerede i slutningen af juni.

- I mine mere end 40 år som fisker har jeg næsten ikke oplevet noget værre end det her. Det føles som om, at min identitet bliver taget fra mig. Det gør ondt, fortæller Tage Siegstad til Sermitsiaq.AG.

Han understreger, at det ikke kun er ham, der oplever en langsom sagsbehandling af licensansøgninger fra Departementet for Fiskeri og Fangst.

Afdeling ferieramt lige nu

Departementet har følgende forklaring på den lange sagsbehandling:

- Den eneste medarbejder, der laver licenserne, er på ferie lige nu, og det er desværre derfor, at det går meget langsomt med at lave fiskerilicenser, siger koordinator i fiskeridepartementet, Augusta Jerimiassen.

Hun oplyser, at der kun har været én kontormedarbejder, der laver de mange ansøgninger til licenserne siden slutningen af sidste år. Førhen var der ansat fire personer, men tre af dem har opsagt deres stillinger af forskellige årsager.

- For få dage siden er der ansat en medarbejder, der skal behandle licensansøgningerne, fortæller Augusta Jerimiassen, der oplyser, at hun har hjulpet til, selv om hun ikke direkte er ansat til denne opgave.

Har ikke råd til regninger

Mens sagerne hober sig op i departementet, oplever fiskeren Tage Siegstad det samme. Blot er det regningerne, der hober sig op, fordi han ikke kan betale dem.

Han fortæller, at familien har udgifter på omkring 16.000 om måneden til husleje og banklån.

- Den største indtjening fra torskefiskeri med bundgarn ved Ilulissat er i juli. På grund af manglende indtægter kan jeg ikke få betalt vore regninger. Og det skyldes alene, at jeg venter på en ny licens, siger en tydeligt frustreret Tage Siegstad.

Kunne være bedre

Departementet for Fiskeri og Fangst erkender, at det kunne være bedre til at håndtere de mange ansøgninger, der hober sig op i et antal omkring 600. Det er departementets håb, at licenskontoret kan køre optimalt til efteråret, når den nye medarbejder tiltræder.

Desuden har licenskontoret fået mulighed for, at ansætte studentermedarbejdere, som kan hjælpe til med at få licenspuklen afviklet.