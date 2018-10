Liberal Alliance åbner op for arktisk minister

Walter Turnowsky Torsdag, 11. oktober 2018 - 07:15

Med den stigende internationale interesse for Arktis bør også det danske udenrigsministerium styrke sin indsats i Arktis. Det synspunkt fremførte flere folketingsmedlemmer under tirsdagens debat om den årlige arktiske redegørelse.

Liberal Alliance åbnede op for, at der kunne komme en egen minister med ansvar for Arktis.

- Til sidst vil jeg gerne henlede alles opmærksomhed på, at det jo fra flere sider, senest vist i øvrigt med regeringsdannelsen tilbage i 2016, har været ment, at Danmark måske med fordel kunne udpege en minister for arktisk samarbejde, på samme vis som vi jo i dag har en minister for nordisk samarbejde, sagde partiets ordfører Carsten Bach.

- Og hvem ved, måske er det så sidste gang, vi har den her redegørelsesdebat med udenrigsministeren. Efter næste folketingsvalg kan det jo være, at den ære tilfalder en helt ny minister for arktisk samarbejde.

LÆS OGSÅ: De Radikale: Der skal skrues op for den arktiske indsats

Inuit Ataqatigiit har ved flere lejligheder argumenteret for, at en arktisk minister kunne være en god idé. Så partiets folketingsmedlem var da heller ikke sen til at gribe bolden.

- Det var jo en interessant kommentar, som ordføreren kom med til sidst, så jeg vil også gerne give ordføreren mulighed for måske at udfolde, hvad det helt konkret kunne være. Det er i hvert fald noget, som vi fra Inuit Ataqatigiits side synes lyder rigtig, rigtig spændende. Vi har jo selv tidligere foreslået en arktisk minister i en kommende regering, så det kunne jo godt være en bold, man kunne spille ind med, lød det fra Aaja Chemnitz Larsen.

Carsten Bach ville dog ikke lægge sig fast på, at Liberal Alliance rent faktisk vil arbejde for en arktisk minister.