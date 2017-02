Lettere skolevej for bygdeelever

Det kan føles langt hjemmefra, når man som 15-årig fra Atammik skal flytte på skolehjem i Maniitsoq.

Og det kan føles lige så langt væk for mor og far hjemme i Atammik.

Det er præcis det, som projektet ’Bygdeelev integrering’ tager hånd om. Og det gør det åbenbart så godt, så det nu har fået årets bæredygtighedsprojekt på 100.000 kroner i Qeqqata Kommunia.

Forældreweekend

Projektet består af to elementer. Dels får forældrene til børn på skolehjem mulighed for at besøge dem, for at se, hvordan det går børnene. Dels får bygdebørnene mulighed for at besøge ungdomsuddannelserne for at snuse til, om det er noget for dem.

- Forældre til skolehjemsbørn, skoleledere/lærere, og medarbejdere fra området for familie samt familiecenteret holder weekend sammen, og hører om elevernes skolegang og hverdag i byen, fortæller uddannelseschef i Maniitsoq Anna Heilmann om projektets ene del.

- Målet er, at forældrene og familierne støtter op om skolens arbejde for deres børn, og for at skabe et tættere samarbejde med familierne.

LÆS: Qeqqata Kommunia ønsker mere bæredygtighed

Besøg af ungdomsuddannelse

Elever fra bla. Atammik, Itilleq, Sarfannguit og Kangerlussuaq har desuden været på en slags studietur til byerne. Her har de haft mulighed for at opleve en dag på en ungdomsuddannelse samt besøg på virksomheder og uddannelsessteder.

- Formålet med projektet er, at skabe bedre brobygning mellem bygdeskole og hovedskole, styrke samarbejdet og give et fagligt løft til bygdelever samt bygdelærere, fortæller uddannelseschef Annga Lynge fra Sisimiut.

- Bygdeelever og lærere får et indblik i skolegangen i en by-skole.

Projektgruppen ’Bygdeelev integrering’ består af bygdeskoleledere og lærere samt de lokale uddannelseschefer.