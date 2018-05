Lektor: Nato-medlemskab skydes i sænk

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 18. maj 2018 - 11:43

Det nye Naalakkersuisut har et ønske om at styre landets udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvilket indbefatter et ønske om medlemskab af Nato.

Den plan skydes ned af Jon Rahbek-Clemmensen, der er lektor ved Institut for Strategi under forsvarsakademiet.

- Grønland fik selvstyre i 2009, men landet er fortsat en del af kongeriget Danmark, og det er ifølge grundloven den danske regerings ansvar at varetage Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitik, fremgår det af en artikel fra Jyllands-Posten.

Imod danske interesser

Jon Rahbek-Clemmensen fastslår, at det ansvar vil det danske udenrigsministerium ikke blot afgive, da det vil være imod Danmarks grundlæggende interesse i rigsfællesskabet, oplyser Jyllands-Posten.

DFeren Søren Espersen siger til avisen, at ”man ikke kan blive optaget som en selvstændig stat, når man ikke er en selvstændig stat.”