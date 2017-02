Lektor: Trumps uberegnelighed er godt nyt for verdensfreden

Mexicanere er voldtægtsforbrydere, Nato er forældet og muslimer skal nægtes adgang til USA.

Ved at kommunikere så aggressivt, som han gør, har den amerikanske præsident, Donald Trump, fået sine forhandlingspartnere - venner og fjender - til at anse ham for uberegnelig. Og det er smart.

Det mener lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen.

- Spilteori viser nemlig, at uberegnelige aktører opnår større indrømmelser i forhandlinger. Det har han fået. Siden valget af Trump har de allierede vist meget større vilje til at øge forsvarsbudgetterne, skriver lektoren i en kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten lørdag.

Peter Viggo Jakobsen henviser blandt andet til, at Japan i december vedtog et historisk højt forsvarsbudget, og at den sydkoreanske regering med det samme lovede Trump at øge forsvarsudgifterne.

Det gjorde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i øvrigt også efter sin første telefonsamtale med den nye præsident.

- Slutresultatet bliver en mere balanceret byrdedeling i USA's alliancer. Det vil øge opbakningen til dem i Washington og styrke de allierede militært. Det vil mindske Kinas og Ruslands militære eventyrlyst, skriver Peter Viggo Jakobsen.

Han peger samtidig på, at Trumps uberegnelighed også er en fordel i forhold til netop Kina og Rusland.

De to landes aggressive adfærd i Det Østkinesiske Hav, det østlige Ukraine og Syrien skyldes nemlig ifølge lektoren delvis en antagelse om, at tidligere præsident Barack Obama ikke ville svare igen militært.

Derimod er det let at forestille sig Donald Trump gøre det for at vise, at USA er "great again", mener lektoren.

- Trump øger på denne måde - bevidst eller ubevidst - sandsynligheden for forhandlingsløsninger med begge stormagter. Det er godt for verdensfreden, konkluderer Peter Viggo Jakobsen.

/ritzau/