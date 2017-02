Lego lancerer social netværks-app for børn

Børn har indtil nu været afskåret fra at bruge sociale medier som Facebook og Instagram, hvor man skal være mindst 13 år for at oprette en konto.

Det har Lego nu gjort noget ved med lanceringen af netværksappen "Lego Life".

Den gør det muligt for børn - med forældrenes tilladelse - at oprette en profil og dele billeder af deres Lego-kreationer med andre.

Der er ikke noget, der hedder et profilbillede. I stedet kan man selv vælge, hvordan den Lego-avatar, der repræsenterer én selv, skal se ud.

Man kan kun kommentere indlæg med særlige lego-emojis, og der er ingen negative af slagsen til rådighed.

Digital ekspert Benjamin Rud Elberth vurderer, at appen kan gå hen og blive et hit.

- Det kan blive stort. Der er et behov for et socialt medie, der beskytter børn. Et medie der er pædofilfrit, mobbefrit og prestigefrit.

- Og sådan opfatter jeg det her nye medie fra Lego, hvor man har en avatar, og hvor man kun kan komme med positive likes, siger Benjamin Rud Elberth.

Det nye medie vil blive vel modtaget - ikke mindst af forældrene, spår han.

- Forældre har ledt efter et medie, hvor man kan sende sine unger sikkert i byen. Hvor de ikke bliver mobbet eller jaget af pædofile. Det ser ud til, at det er opfyldt her, siger Benjamin Rud Elberth.

Krænkende eller seksuelle billeder skulle ikke kunne finde vej til det nye medie.

En særlig algoritme i appen screener nemlig alle billeder, der lægges op, og det sikrer, at upassende billeder sorteres fra.

Det gælder også selfies, der gør det muligt for andre at identificere, hvem der står bag en given profil.

Ud over at kunne se andres byggeprojekter stiller appen også en række udfordringer til brugeren som for eksempel at bygge noget grønt og dele det med andre.

- Det virker til, at man har fundet noget, der både understøtter børns leg og kreativitet og signalerer, at Lego tager samfundsansvar for børns digitale dannelse, siger Benjamin Rud Elberth.

Appen er gratis at hente og generer derfor ikke umiddelbart indtægter for Lego. Den findes både til styresystemet iOS, der bruges i Apple-enheder og til Android.

/ritzau/