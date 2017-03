Lego-kongen er nu verdens 35. rigeste

146 milliarder kroner. Så meget er Legomilliardærens formue opgjort til.

Rigsfællesskabets rigeste mand, Kjeld Kirk Kristiansen, placerer sig dermed som nummer 35 på Forbes liste over verdens rigeste i 2017. Listen er netop offentliggjort.

Kjeld Kirk Kristiansens formue er siden sidste år vokset fra cirka 90 til 146 milliarder kroner, og det rykker ham hele 30 pladser frem på listen. I 2015 var erhvervsmanden placeret som nummer 129 i det, der populært kaldes milliardærernes klub.

Glad for Grønland

Kjeld Kirk Kristiansen har tidligere besøgt Ilulissat og var dengang begejstret for opholdet på Hotel Arctic.

- Det har været en fantastisk oplevelse for mig og min kone at besøge Grønland. Vi har rejst mange steder i verden, men aldrig oplevet noget som det her før. Isfjorden – og hele området ved Disko-bugten – kommer absolut ind på en af topplaceringerne på vores private top 10-liste, udtalte milliardæren dengang til AG.

I forbindelse med besøget gjorde han en indsats for kampagnen ”Kammagiitta – fri for mobberi”. Blandt andet uddelte han legoklodser til skoler og børnehaver, som han besøgte.

Relationen til Grønland afspejler sig også i Legos varesortiment. Blandt andet kan man købe et Duplo-sæt med både hundeslæde, kajak, iglo og figurer i nationaldragt.

Seks danskere på listen

Kjeld Kirk Kristiansen optræder på listen med fem andre danskere, herunder Lars Larsen fra Jysk. Islændingene har også en enkelt rigmand med på listen, nemlig forretningsmanden Thor Bjorgolfsson.