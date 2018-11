Legatuddeling: Det kræver råstyrke at være iværksætter

Knud Fl. Larsen Fredag, 02. november 2018 - 10:30

Sidste år blev der uddelt tre legater. I år det dobbelte antal så seks studerende, to fra hvert land, kunne modtager en gavecheck, som en påskønnelse for deres indsats i forbindelse med deres studier. Et sponsorat fra Grønlandsbanken gjorde det muligt at fordoble antallet. Legatportionerne var på 5000 kroner.

Iværksætteri i Nordatlanten var aftenens tema. En iværksætter fra Færøerne Torben Voss Nielsen fortalte, hvad han havde gjort for at komme i gang. Sidste års grønlandske legatmodtager Aqqaluuti Larsen var også ved mikrofen.

I en meget privat og meget stærk beretning fortalte Aqqaluuti Larsen, hvor svært det kan være at få studie og privatliv til at hænge sammen. Ikke mindst fordi det store dilemma hele tiden er, om man skal hjem til Grønland, som forventningerne tilsiger det eller blive i Danmark, når studiet er overstået. Aggaluuti Larsen læser HA og bliver færdig til januar.

Sidste års grønlandske modtager Aqqaluuti Larsen holdt en meget personlig tale. Knud Fl. Larsen

- Man skal være stærk, når man er så langt væk fra familien i Grønland. Det var dejligt at få anerkendelsen sidste år og stoppe lidt op og tænke over det hele. I det daglige kan man godt blive lidt robotagtig, når studie, arbejde, familie (tvillinger på snart fire år, red.) og løbetræning skal passes fortæller Aqqaluuti Larsen i en samtale med Sermitsiaq.AG.

- Det vigtigste af alt er familien og så have et godt liv, slår Aqqaluuti Larsen fast.

Den nordatlantiske råstyrke

Formanden for Nordatlantisk Erhvervsklub Jørgen Peter Poulsen talte mange gange om den nordatlantisk råstyrke, når der skulle fortælles lidt om den enkelte legatmodtager. De seks legatmodtagere var udvalgt blandt 28 ansøgere.

Bettina Brønlund Søgaard og Hans Peter Mønsted var de to grønlandske legatmodtagere.

31- årige Bettina Brønlund Søgaard stammer fra Ittoqqortoormiit. Hun uddanner sig til diplomingeniør indenfor Global Management and Manufactoring på SDU i Odense. Hun er draget ud i den store verden for at uddanne sig. Danmark, Malaysia og Holland er det foreløbig blevet til. Bettina Brønlund Søgaard var ikke til stede ved arrangementet. Er ved at færdiggøre sit afgangsprojekt hos en hollandsk virksomhed.

26-årige Hans Peter Mønsted kommer fra Uummannaq. Læser psykologi på SDU i Odense og nu i gang med kandidatdelen. Går alt efter planen er Hans Peter Mønsted færdig med studierne om et par år. Hans Peter Mønsted er med i den lokale bestyrelse af Avalak.

Psykologistuderende Hans Peter Mønsted var den ene af to grønlandske legatmodtagere. Knud Fl. Larsen

- Det er dejligt at få en anerkendelse, som sådant et legat er. Det giver mulighed for at stoppe lidt op og overveje tingene, siger Hans Peter Mønsted.

- Jeg er ikke i tvivl: når jeg er færdig med mine studier på Syddansk Universitet, skal jeg tilbage til Grønland. Kunne godt forestille mig i et job i Avannaata Kommunia, hvor jeg arbejder med problematikker omkring selvmord.

Musik og lidt godt til ganen

Legatuddelingen var en rigtig festaften. Det færøske band Heim sang og spillede og naturligvis blev der serveret et let traktement.