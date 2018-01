Lederne i Kommune Qeqertalik er på plads

Efter delingen af Qaasuitsup Kommunia fra årskiftet er Kommune Qeqertaliks administration ved at tage form. Kommunens ledere og direktører bliver offentliggjort i en pressemeddelelse.

Sådan er Kommune Qeqertaliks hovedadministration sammensat:

Borgmester, Ane Hansen

Kommunaldirektør, Hans Peter Poulsen

Økonomidirektør, Hans-Jørgen Mørch

Leder for serviceafdelingen i Aasiaat, Arne Sandgreen Reimer

Leder for serviceafdelingen i Qasigiannguit, Søren H. Lange

Leder for serviceafdelingen i Qeqertarsuaq, Benedikte Mølgaard

Leder for serviceafdelingen i Kangaatsiaq, Ane Grethe Filemonsen

Ansvar for service

De skal sørge for en god service i kommunens byer og bygder, ved at følge kommunalbestyrelsens vedtagne regler og budget.

Læs også: Kommune Qeqertalik klar med sit første budget

- Ved ledernes første møde blev det besluttet, at medarbejdernes løn indberetninger skal afleveres til tiden. Ved at gøre sådan bliver der nemlig ikke unødvendig mere arbejde for os, det sætter vi i gang nu, siger kommunaldirektør Hans Peter Poulsen.

Læs også: Kommune Qeqertalik har fundet sin administrerende direktør

Undersøgelser og afdækning skal i gang

Han fremhæver, at der er særligt to ting de skal i gang med at undersøge.

- For det første skal vi evaluere og afdække niveauet i servicen af borgerne. Undersøge og afdække hvor lang tid man bruger til sagsbehandlingen af en sag fra start til slut. Vi skal også afdække hvor mange sager der bliver klaget om, på grund af dårlig behandling af sagen. For det andet skal vi undersøge vore medarbejderes og kollegaers vilkår, undersøgelsen bliver lavet på baggrund af de gældende regler og muligheder, siger kommunaldirektøren.

Møde hver måned

Ledergruppen har besluttet at holde møde hver fredag, med start fra den 19. Januar. Og de har besluttet at mødes hver måned, det næste møde bliver i midten af februar i Qeqertarsuaq.

Læs også: Kommuner får nye hjemmesider