Leder på kunstskolen: Flytning vil være altødelæggende

- Planerne om flytning af uddannelsesinstitutioner vil ikke gavne samfundet. I forbindelse med planer om flytning af kunstskolen, så vil det være altødelæggende for kunsten i Grønland.

Det siger lederen på kunstskolen i Nuuk, Arnannguaq Høegh i et åbent brev til Naalakkersuisut.

Hun efterlyser samtidigt hvordan Naalakkersuisut ser på kunsten.

- Naalakkersuisoq for kultur Doris J. Jensen har begrundet flytningsplanerne for, at tre borgmestre har enigt villet flytte arbejdspladser ud til kysten. Men man kan ikke ramme kunstnerne i forbindelse med udflytningsplaner, fremhæver hun.

Arnannguaq Høegh forstår derfor ikke, at Naalakkersuisut vil flytte kunstskolen.

- Naalakkersuisut plejer at sige, at de respekterer ytringsfriheden. Men når det kommer til konkrete handlinger, lytter Naalakkersusiut aldrig til befolkningen og høre hvad de synes. Det gælder også i forbindelse med denne sag. Naalakkersuisut har ikke forhørt os om, hvad vi synes om deres planer, lyder det fra Arnannguaq Høegh, der er leder på kunstskolen i Nuuk.

Udover kunstskolen vil Naalakkersuisut flytte Jern- og Metalskolen fra Nuuk til Sisimiut samt Handelsskolen (NI-Nuuk) til Qaqortoq.

