Le Pen får hug under livlig præsidentdebat

Det blev en til tider livlig debat, hvor den højrenationale Marine Le Pen måtte tage imod de fleste hug.

En måling efter debatten viste, at centrumkandidaten Emmanuel Macron slap bedst fra aftenens debat.

Le Pen blev af sine modstandere angrebet for, at hun vil trække Frankrig ud af eurosamarbejdet, og hun måtte forsvare sine angreb på islam.

Macron er i meningsmålingerne favorit til at blive præsident.

Hvis ingen kandidat får over 50 procent af stemmerne i første valgrunde, så skal de to med flest stemmer ud i en afgørende anden valgrunde 7. maj. Lige nu ser det ud til at blive Macron mod Le Pen.