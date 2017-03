Lavinefare nær Nuuk

Det er Skiliften Sisorarfit, der på deres facebook-side, oplyser, at man i næste uge vil forsøge at lave en kontrolleret udløsning.

- Nordsiden af Lille Malene er fyldt med sne og store snefaner. Vi anmoder folk om at være forsigtige. Der har været lavine derovre for to år siden. Vi regner ikke med at der kommer nogen lige nu, men af sikkerhedshensyn og for at undgå at der kommer en lavine når der bliver varmere i vejret prøver vi at lave en kontrolleret udløsning af lavine i løbet af næste uge, skriver de ansvarlige for skiliften.

Snemængder ud over normalen

I år er der faldet usædvanligt meget sne, hvilke øger risikoen for laviner. Alene i januar faldt der fem gange så meget sne som normalt for måneden, kunne DMI oplyse i deres månedlige vejrrapporter.

For personer, der ønsker at bevæge sig rundt i området i næste uge, opfordres man til at holde øje med skiliftens facebook-side, der vil holde publikum orienteret om, når arbejdet med at minimere lavinefaren går i gang.