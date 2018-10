Lavere risiko for slagtilfælde blandt folk, der følger kostråd

Videnskab.dk Torsdag, 25. oktober 2018 - 08:42

Hvis du følger kostrådene og spiser sundt, ser det ud til, at du har lavere risiko for at blive ramt af blødning eller blodprop i hjernen.

Sådan sammenfatter danske forskere deres analyser af over 50.000 danskeres kostvaner. Det skriver Videnskab.dk

Oplysningerne er sammenholdt med over 2.000 journaler for de af deltagerne, der gennem årene er blevet ramt af blødning eller blodprop i hjernen, tilsammen kaldet apopleksi eller slagtilfælde.

Jo flere kostråd, folk berettede at have fulgt, des lavere så deres risiko for slagtilfælde ud til at være.

Men det lyder måske indlysende, at man bliver sund af at følge kostrådene. Men faktisk er de danske kostråd sjældent blevet sammenholdt direkte med vores risiko for at udvikle specifikke sygdomme.

Vi kender positive effekter af at spise frugt og grønt eller negative effekter af at spise for meget fedt, men vi ved kun ganske lidt om, hvad der sker, når man kombinerer dem.

- Det er jo ikke sådan, at man bare kan lægge den positive effekt af alle de individuelle fødevarer sammen og sige, at så er ens risiko for at blive syg lig nul, opridser Christina Catherine Dahm, der forsker i sygdomme og deres årsager.

- Det simple og interessante ved vores studie er, at vi kigger på det hele på én gang, og så kan vi se, at en lavere risiko for apopleksi hænger sammen med, hvor mange kostråd man følger, uanset hvilke af dem man følger, sammenfatter Christina Catherine Dahm, lektor på Institut for Folkesundhed – Epidemiologi ved Aarhus Universitet.

Christina Catherine Dahm og hendes kolleger kan ikke sætte præcist antal på folk, som får eller undgår slagtilfælde på grund af deres kost.

De kan kun aflæse en tendens til, at folk, som følger færrest kostråd (tre eller derunder), hyppigere bliver syge, end folk som følger flest kostråd (fire eller derover).

Hvert år bliver 12.500 danskere ramt af slagtilfælde. Hver tredje dør inden for et år. Det gør apopleksi til den tredjehyppigste årsag til død af sygdom i Danmark.

Studiets konklusioner ligger fint i tråd med lignende resultater i udlandet, men alligevel er studiet faktisk ikke bevis for, at kostrådene virker. Det bemærker professor Allan Linneberg fra Københavns Universitet.

Allan Linneberg påpeger, at folk, som lever efter kostrådene, tit også lever sundere på andre områder og tilhører en høj socialgruppe, der klarer sig bedre end folk i lavere socialgrupper.

- Det kan derfor være svært at skelne effekten af kostrådene fra andre faktorer. Men jeg vil udtrykke mig således, at resultaterne ikke taler imod de danske kostråd. Og det er jo godt, lyder det fra Allan Linneberg, forskningschef på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og professor på Københavns Universitet.

Forskerne fra Aarhus Universitet vil nu afdække, om kostråd også ser ud til at påvirke sygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme, men også risikoen for overvægt og for tidlig død.

