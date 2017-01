Den lave oliepris forsinker oliejagten i Grønland

Grønlands Selvstyre sendte sidste år hele Disko-øen og en stor del af Nuussuaq-halvøen i en udbudsrunde, men ved fristens udløb torsdag den 15. december var der ikke indkommet et eneste bud fra olieselskaberne.

Og Naalakkersuisuts formand Kim Kielsen erkender da også, at olie ikke er et mirakelmiddel, som skal finansiere selvstændigheden.

- Naalakkersuisut har ikke udtalt, at en kommende grønlandsk uafhængighed kan finansieres ved olie-og gasudvinding, siger Kim Kielsen i et svar til Demokraternes Randi Vestergaard Evaldsen og Justus Hansen på baggrund af en omdiskuteret tale i Canada.

Læs: Olieselskaberne forlader Vestgrønland ved årsskiftet

Prisen har faldet

- Hvorfor er interessen for at søge efter olie og naturgas kølnet i forhold til tidligere udbudsrunder i Vest- og Østgrønland, hvor nogle af verdens største selskaber bød ind?

- På grund af det store fald i olieprisen, som vi har oplevet siden 2014, har selskaberne færre penge til at lede efter nye reserver i meget omkostningskrævende områder, og vi kan i denne tid også se, at

de olieselskaber, som tidligere opererede i Grønland og vor del af Arktis, trækker sig ud af deres efterforskningsområder, fordi det ikke længere er rentabelt, siger direktør Hans Kristian Olsen fra det nationale olieselskab Nunaoil A/S.

Læs: Intet stop for oliejagt

Kraftig fald

I juni 2014 kostede en tønde Nordsø-olie 114 dollars - et halvt år senere var prisen faldet til 54 dollars.

I januar 2016 bundede prisen med 29 dollars, mens en tønde Nordsø-olie i denne uge koster 55 dollars.

Globalt har olieindustrien i 2015 brugt 20 procent mindre på efterforskning end i hvert af de foregående fem år.

Læs: WWF: Drop olien

Læs hele historien i ugens udgave af Sermitsiaq, som du kan købe i butikkerne i dag. Du kan også købe avisen her: