Lars Løkke på erhvervsfremstød i Kina

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen i den kommende uge indleder sit officielle besøg i Kina med et stop hos de to pandaer, der ifølge en aftale skal udlånes til Københavns Zoo fra næste år, så er det nok ikke tilfældigt.

For kineserne er en sådan panda-aftale nemlig et symbol på et særligt godt forhold. Det siger Kina-ekspert Clemens Stubbe Østergaard, seniorforsker ved Nordisk Institut for Asienstudier.

- Det er en slags markering af eller symbol på et ekstraordinært godt bilateralt samarbejde mellem de to lande. Aftalen hænger ofte sammen med et omfattende strategisk partnerskab, siger han.

Møde med præsidenten

Flere ministre og en række topfolk fra dansk erhvervsliv er med i Kina, hvor Løkke blandt andet skal mødes med præsident Xi Jinping.

Fokus er blandt andet på et dansk-kinesisk såkaldt arbejdsprogram, som skal vedtages officielt, i forlængelse af et eksisterende partnerskab. Det skal sætte retningen for et styrket samarbejde mellem 80 danske og kinesiske myndigheder.

Ifølge Clemens Stubbe Østergaard er det en form for vidensdeling på højt niveau. Kineserne anerkender, at vi i Danmark har fundet gode løsninger på samfundsproblemer med for eksempel høj fødevaresikkerhed og grøn teknologi.

Eksportmuligheder

Gennem samarbejdet får Danmark en direkte mulighed for at påvirke udviklingen i Kina. Og det kan i høj grad komme danske virksomheder til gavn, siger underdirektør i DI Peter Thagesen.

- Danmark skal kunne inspirere kineserne på vigtige udfordringer, de har inden for både miljø, klima og sundhed - herunder især fødevaresikkerhed.

- Hvis vi kan være med til at præge det arbejde og inspirere i den retning, så er det også noget, som vi forventer vil kunne øge mulighederne for at eksportere varer til Kina.

At Danmark og Kina har et godt forhold, hænger sammen med et aktivt og langvarigt diplomatisk samarbejde mellem de to lande. Blandt andet har der været en lind strøm af ministerbesøg fra skiftende regeringer i de senere år, siger Clemens Stubbe Østergaard.