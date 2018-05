Lars-Emil: Alt kan ske i koalitionsforhandlingerne

Kathrine Kruse Onsdag, 02. maj 2018 - 15:46

Siumut kan være den, der danner regering efter Inatsisartut-valget som den største parti med ni Inatsisartut-medlemmer.

Dog har Inuit Ataqatigiit med sine otte kandidater også mulighed for at overtage koalitionsforhandlingerne og danne en regering, hvis Siumut ikke kan danne en regering.

Det mener eks-politikeren Lars-Emil Johansen fra Siumut, som trak sig tilbage fra politik efter mange år i landspolitik, da Inatsisartut-valget blev udskrevet.

Siumut og IA mest naturlige samarbejdspartnere

Som Lars-Emil Johansen tidligere overfor avisen AG har udtalt, så vil det mest naturlige være et samarbejde mellem Siumut og Inuit Ataqatigiit.

- Hvis vi tænker på vort land, så er det mest ønskeligt, at Siumut og Inuit Ataqatigiit danner en regering. De to vil nemlig med deres samarbejde efterkomme flertallets ønsker med deres 17 mandater i Inatsisartut. Det er den første mulighed for et samarbejde, siger Lars-Emil Johansen.

For ifølge Lars-Emil Johansen skal partierne først og fremmest tænke på, hvad det bedste vil være for landet. Og dernæst partiernes ideologier.

- Jeg håber derfor, at partierne har prioriteret på den måde og lagt deres ideologier på anden række, siger Lars-Emil Johansen.

Mineprojekter kan dog være en hindring

Men der kan være flere hindringer i en Siumut og Inuit Ataqatigiit kombination.

- Vil de kunne blive enige om fiskeripolitikken? Social- og skattepolitikkerne? Og ikke mindst: Vil de kunne blive enige om mineprojekterne?

Sådan spørger Lars-Emil Johansen.

Spørgsmålet er ifølge Lars-Emil Johansen nu blot, hvor vinden blæser hen.

- Men Siumuts og Inuit Ataqatigiits ideologier peger ellers på, at de partier uden større problemer kan samarbejde, siger han.

Men det store spørgsmål er blot om de to partier kan samarbejde i mineprojekterne.

- For vi skal have sat gang i økonomien. Vi kan nemlig ikke blive med at kunne være afhængige af fiskeriet, siger Lars-Emil Johansen.

Siumut, Demokraterne og Atassut

Og netop i spørgsmålet om mineprojekter, så kan Siumut, Demokraterne og Atassut her - ifølge Lars-Emil Johansen - samarbejde.

Dog er der også en hindring her. Nemlig Demokraternes ufravigelige krav.

- Demokraterne vil sænke selskabs- og landsskatten. Og ufravillige krav er altid store hindringer i koalitionsforhandlinger, siger han og slutter:

- Det er derfor svært at vurdere hvordan koalitionsforhandlingerne vil ende. Men mindre spørgsmål kan afgøre forhandlingerne.