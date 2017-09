Lars-Emil: Jeg fortsætter gerne

Kim Kielsens udtalelse i AG i juni, om at han har fortrudt, at han ikke for længst har kappet båndene til Lars-Emil Johansen, har været årsag til mange spekulationer.

Herunder om det ville medføre, at Siumut-formanden ikke vil støtte, at Lars-Emil Johansen fortsætter som formand for Inatsisartut.

Men kilder til AG oplyser, at der næppe bliver tale om en udskiftning af Lars-Emil Johansen så tæt på næste valg. Åbningen af Inatsisartut-mødet på fredag bliver efter traditionen indledt med valg til formandsskabet af Inatsisartut, hvor Siumut-veteranen Lars-Emil Johansen i flere år har fungeret som formand.

Fortsætter gerne

Men Lars-Emil Johansens vedholdende kritik af Kim Kielsen for ikke at udføre sit arbejde som formand for Naalakkersuisut har sat sammenholdet i Siumut på prøve.

Sagen kulminerede ved formandsvalget ved Siumuts landsmøde i juli. Her blev Kim Kielsen udfordret af Vittus Qujaukitsoq, der blev støttet af Lars-Emil Johansen.

En formandsstrid, der fik en klar vinder. Kim Kielsen vandt overbevisende og spørgsmålet var nu, om Lars-Emil Johansens konstante modarbejdelse af Kim Kielsen ville koste hans post som formand for Inatsisartut.

- Jeg vil meget gerne fortsætte mit arbejde som formand for Inatsisartut valgperioden ud, siger Lars-Emil Johansen til AG.

