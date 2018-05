Langt inde i Ilulissat Isfjord: Turisme faciliteter under opførelse

Kathrine Kruse Onsdag, 09. maj 2018 - 08:13

Tre erhvervsmænd fra Ilulissat er ved at opføre nye turisme- og fangst faciliteter langt inde i Ilulissat Isfjord.

Det er Bernhard Olsen og Peter Magnussen, der er ved at opføre en større isfjordshytte, der skal anvendes som vandrehjem og cáfe, inde ved Aattartoq-området øst for Ilulissat by inde i isfjorden, mens Lars Erik Gabrielsen også bygger en hytte i området, der kan anvendes som fangst- og turisthytte.

Det er ved pileområdet, at hytterne bliver opført Screendump fra Google Maps

Isfjordshytten

Isfjordshytten, der bliver opført af Bernhard Olsen og Peter Magnussen, bliver på 120 kvm. med et stort opholdsstue, hvor op mod 50 personer, kan opholde sig i opholdsstuen. Isfjordshytten får to soverum med fem køjesenge med plads til ti overnattende gæster samt et andet soverum med køjeseng med plads to personale.

Bernhard Olsen, der er kendt for at have sine daglige ture til Isfjorden om vinteren med sin pistemaskine, fortæller, at lokale familier på snescooter – udover isfjordsfiskerne på hundeslæde - også er blevet meget mere synlige inde i isfjorden om vinteren.

- Vi forventer derfor også, at den vil kunne bruges som cáfe af både turister og lokale, fortæller Bernhard Olsen.

Isfjordshytten, hvis fundament nu er blevet bygget, forventes at blive ibrugtaget sidst på året, hvor sæsonen også forventes at begynde for overnattende gæster.

Med udsigt over Ilulissat Isfjord er en anden hytte, der kan benyttes af både isfjordsfiskere og turister, også ved at blive opført Lars Erik Gabrielsen

Kombinationshytte med pakkeløsning

Mens isfjordshytten bliver bygget længere nede ved kysten er en anden hytte også ved at blive opført lidt længere oppe i fjeldet.

Denne bliver opført af Lars Erik Gabrielsen.

Lars Erik Gabrielsen fortæller til Sermitsiaq.AG, at hans hytte vil kunne bruges af både isfjordsfiskere og turister, hvor turisterne vil kunne købe en pakkeløsning med overnatning i hytten og isfjordsfiskeri på hundeslæde i Ilulissat Isfjord.

Idéen om at ophøre en hytte er ifølge Lars Erik Gabrielsen opstået, da der er trængsel i fangsthytten for isfjordsfiskerne.

- Ved en samtale med isfjordsfiskerne foreslog fiskerne selv, at de kan tage de turister, som jeg tager ud til hytten, med ud på isfjordsfiskeri. Fiskerne vil nemlig også på den måde tjene ekstra, fortæller Lars Erik Gabrielsen til Sermitsiaq.AG.

De nye faciliteter inde i Ilulissat Isfjord kan fra land nåes enten ved vandring, ski, på hundeslæde, snescooter eller pistemaskine på en 50 kilometer lang strækning over land fra Ilulissat by.

Lars Erik Gabrielsen driver blandt andet i dag snescooterture til turister Lars Erik Gabrielsen