Langt flere spritbilister afsløret

Det fremgår af Politiets Årsstatistik, som politimester Bjørn Tegner Bay fremlagde onsdag for offentligheden.

207 tilfælde

I 2016 blev 116 bilister taget for spiritus- og promillekørsel, og det tal røg sidste år op på 207.

- Tallet kan ikke tages som udtryk for, at der er langt flere spiritusbilister. Derimod kan man konkludere, at vi i vort politiarbejde har været bedre til at spotte spritbilisterne og tilbageholde dem, oplyser politimester Bjørn Tegner Bay til Sermitsiaq.AG.

Spiritus- og promillekørsel

2013: 132 sager

2014: 98 sager

2015: 104 sager

2016: 116 sager

2017: 207 sager

Glemt kørekort

Politiet har i 2017 desuden afsløret 106 bilister, der ikke havde retten til at føre en bil, og 49 personer havde glemt at medbringe deres kørekort, fremgår det af statistikken.