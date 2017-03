Langrendsløber indstiller karrieren

Efter langtids overjevelse beslutter 26-årig langrendsløber Karl-Peter Kristensen fra Aasiaat til at stoppe sin karriere.

Dette skyldes en skade som har plaget ham siden slutten af 2015, oplyser han til Sermitsiaq.AG.

Han missede store dele af sidste sæson på grund af skade i venstre ben og hofte.

Har været udfordrende

- De sidste måneder har været udfordrende og jeg har haft perioder der jeg troede at jeg skulle blive skadefri. Men betændelsen har været der konstant og jeg har altid kommet tilbage til plager og til tider ubehagelige smerter, siger Karl-Peter Kristensen, der bor i Tromsø i Norge.

Hans største ønske var at komme tilbage på ski, konkurrencer og hård træning.

- Men for at være ærlig, så tror jeg ikke at min krop tåler en hård uge med 28-30 timers træning. Eller 85 timers træning på en måned. Eller 750-800 timers træning på et år. Hvis jeg skal udvikle mig hele tiden, så skal det også være en progression i min træning. Og jeg tror ikke min krop vil tåle det. Jeg har prøvet at træne så meget, som de tal jeg har skrevet her, og jeg ved hvor meget det kræver, fremhæver Karl-Peter Kristensen.

Hjerteskærende beslutning

Det har været hårdt for ham at beslutte at stoppe sin karriere.

- Det er en hjerteskærende beslutning. Men det har været alt for stressende at leve som en eliteudøver uden at kunne træne, og det har gået udover mit humør, glæde og generelt min hverdag. Derfor synes jeg det er bedst at give slip og komme videre.

- Jeg vil gerne sige tusind tak til Elite Sport Greenland, som har støttet mig siden 2009. Uden jer havde det været umuligt at opnå mine målsætninger. Junior VM i 2011, U-23 VM i 2012-13-14 og VM i 2013 og 15 er for mig oplevelser som altid vil være en del af mig.



- Jeg har lært rigtigt meget af livet som elite udøver. Det har formet som person og det er jeg evig taknemmelig for. Og jeg er sikker på at jeg vil får brug for det i videre karriere indenfor arbejdslivet, lyder det fra Karl-Peter Kristensen.

