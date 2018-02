Lange udsigter til mere frysekapacitet langs kysten

Der er ingen større frysehuse på vej til bygderne lige foreløbig. Det fremgår af et svar på et §37-spørgsmål far Hans Aronsen (IA). Han spørger om, hvorvidt man kan lave en særlig løsning til de bygder, hvor der er underkapacitet på fabrikkens fryseanlæg.

Forsøgspulje

Ganske vist blev det på efterårssamlingen besluttet, at der skal etableres en forsøgspulje på 7,5 millioner kroner. Men inden den kan blive udmøntet, kan der gå en rum tid, fremgår det af svaret fra naalakkersuisoq for kommuner, bygder og infrastruktur, Erik Jensen (S).

- Det blev under behandling af punktet besluttet, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse, der beskriver hvordan en forsøgspulje til etablering og udvidelse af frysekapacitet i bygderne mest hensigtsmæssigt sammensættes og udmøntes, skriver han i sit svar.

- Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut før efterårssamlingen 2018, således at redegørelsens konklusioner kan indgå i arbejdet med finanslovsforslaget for 2019.

I den forbindelse er der værd at huske på, at der skal afholdes valg i løbet af år, hvilket yderligere kan forsinke processen.

Godt fiskeri i Kangaatsiaq

Problemet opstår flere steder, hvor RAL ikke kan hente fiskene lige så hurtigt, som de bliver fanget. En af de byer, der oplever problemet er Kangaatsiaq, hvor fiskeriet har været i kraftig fremgang. Som vi kunne fortælle fredag, så er det steget med 400 procent siden 2017. Her har Royal Greenland installeret en filetlinje til torskefileter i 2015.

- Selvom afskibning af færdigvarer sker løbende, så tømmes vore lagre ikke helt, når der er afskibning. Konsekvensen er fyldte lagre og dermed lukning for indhandling og hjemsendelse af personale i korte perioder, siger driftschef i Royal Greenland, Sten Sørensen til virksomhedens hjemmeside.

- Løbende forbedringer

Hans Aronsen (IA) har ligeledes spurgt ind til, om der vil ske forbedringer af godtransporten de steder, hvor der fanges mange fisk. Erik Jensens svar hertil er forholdsvis uforpligtende.

- Naalakkersuisut arbejder løbende på at skabe forbedringer inden for rammerne af vores aftaler med Royal Arctic Line.

- Godsbefordring styres af en mastersejlplan for hvert år. Mastersejlplanen godkendes i efteråret før det år den træder i kraft. Ændring af godsmængderne i et år, bliver taget med i betragtning, når der skal udarbejdes en ny mastersejlplan for det efterfølgende år, lyder svaret.