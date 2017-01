Lang vej til uddannelse på grønlandsk

Målet i koalitionsaftalen er klart: 'Der skal arbejdes for at rent grønlandsksprogede borgere kan tage sig en uddannelse'.

Men at det er lettere at skrive ind i en koalitionsaftalen end at gøre det til virklighed på landets uddannelsesinstitutioner, viser et svar på et §37-spørgsmål fra Nivi Olsen (D).

Ganske vist har en række uddannelser allerede indført undervisning og oversat lærebøger til grønlandsk, forklarer naalakkersuisoq for uddannelse, Doris Jakobsen (S) i sit svar.

Kun grunduddannelse på grønlandsk

Men det gælder kun for grunduddannelsen, så rent grønlandsksprogede elever er fortsat ilde stedt, hvis de vil færdiggøre en lidt længere uddannelse.

- Når den enkelte elev skal videre, f.eks. på et hovedforløb, vil det ofte også være nødvendigt med kundskaber i dansk og/eller engelsk. skriver Doris Jakobsen (S) i sit svar.

Det står også klart, at der kommer til at gå en del år inden man kan tage et hovedforløb på for eksempel KTI, Perorsaanermik Ilinniarfik, Imarsiornermik Ilinniarfik eller Niuernermik Ilinniarfik udelukkende på grønlandsk.

- Dette ønske kan realiseres, når flere grønlandsksprogede uddannelsessøgende har gennemført en højere uddannelser, og når bliver i stand til at tilbyde bedre sprogundervisning, skriver Doris Jakobsen (S) videre i sit svar.

Efteruddannelse

Udover at ansætte to-sprogede lærere, så mener naalakkersuisoq for uddannelse, at det er en mulighed at ansætte lærere uden en afsluttet kandidatuddannelse.

De kan så efteruddannes, så de får en fuld kandidatgrad. Dette er imidlertid ikke helt billigt, da det departementet skønner, at der vil koste omkring 1,3 millioner kroner, for hver lærer, der skal efteruddannes.

Lærebøger

Men der stopper det ikke.

- Den største udfordring vil dog være at sørge for, at der undervises med hjælp af tidssvarende materialer, skriver Doris Jakobsen (S) i sit svar.

Oversættelsen af lærebøgerne bliver således en betydelig post alene på læreruddannelsen.

- Med ca. 15 fag at vælge imellem, skal der derfor afsættes i omegnen af 43 mio. til at oversætte det materiale, der bliver anvendt på læreruddannelsen i dag, fremgår det af svaret.

Og når der kommer nye materialer, skal disse ligeledes oversættes.