Landstræner: Større fokus på holdene i kysten

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 07. maj 2018 - 13:34

- Det er godt at se, at GSS har fået mere modstand end de foregående år. NÛK og Team Nuuk har udviklet sig i den seneste år. Men selvfølgelig er der altid plads på forbedringer.

Det siger kvindelandsholdets træner Johannes Groth til Sermitsiaq.AG, der kommer med sin vurdering af grønlandsmesterskaberne i håndbold, der blev afsluttet i går søndag.

- Der er enkelte spillere der har rykket sig, så den næste udfordring er, at trække holdene op. Men der venter en stor opgave for at få de andre byer end Nuuk til at rykke sig. Holdene fra kysten er bagud i forhold til udvikling. Udviklingen bør ske i samarbejde med håndboldforbundet, fremhæver Johannes Groth.

Han er dog glad for, at der er kommet flere talenter.

- Vi har en fem-års plan for landsholdet, hvor vores mål er at komme til VM. Så det bliver spændende at følge med i de unges udvikling i de kommende år, siger landstræneren, der er i gang med at evaluere, hvilke spillere, der skal indgå i landsholdets bruttotrup.

Landstrænerens vurdering af klubberne:

GSS:

- Holdet viste deres store bredte ved GM. Der blev givet større ansvar til deres unge spillere, efter holdet blev ramt af flere skader.

NÛK:

- Landsholdsspiller Christina V. Lange har tidligere været meget alene i de forrige år med at løfte holdet. Men i år har hun fået god støtte fra deres nye målmand Rina Møller Lorentzen, og Nivi Wille. Deres rutinerede spiller Laila Skydsbjerg Skytte har også gjort arbejdet hårdt ved mesterskaberne. Holdet er mere sammensat, og hvis de kan fortsætte deres udvikling, kan de komme tættere på GSS.

Team Nuuk:

- De er ungdomsspillere fra GSS og NÛK. De havde det nemt ved ynglinge-GM, derfor har deres deltagelse hos seniorer udviklet dem. Flere fra holdet træner rigtig meget i dagligdagen. Jeg vil især fremhæve Pilunnguaq R. Wille, Aviana Kajangmat og Nukaaka P. Lyberth, der har gjort det godt ved GM.

SAK:

- Det kommer til at være rigtig spændende at følge med holdet i de kommende år. Der er mange talenter på holdet, og spørgsmålet er, hvor hurtigt spillerne kan udvikle sig så meget, at de kan tage kampen op mod Nuuk-klubberne. Holdet er under generationsskifte, så de skal bare have noget tid og skal holde sig sammen. Deres junior-piger blev grønlandsmestre i år, derfor kan holdet blive rigtig god i fremtiden. De er lidt unge endnu, men hvis de kan holde på spillerne, så kan de blive spændende at se dem i fremtiden.

Nagdlunguak:

- Jeg tror ikke på, at holdet har regnet med af få den helt store placering ved GM. Sporten er en fritidsinteresse og er langt bagud til de øvrige hold i Nuuk.

Norsaq HC:

- Håndbold er en fritidsinteresse for spillerne. Holdet har måske ingen store målsætninger til mesterskaberne. Der er én spændende spiller på holdet, Tippu G. Rafaelsen, der blev topscorer ved mesterskaberne.