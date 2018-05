Landstræner: Kun to hold har trænet godt op til GM

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 03. maj 2018 - 14:29

Ingi Olsen, der er landstræner for herrelandsholdet i håndbold, har overværet flere kampe ved grønlandsmesterskaberne i håndbold, der i disse dage spilles i Nuuk.

Men allerede nu kan han se, at kun to hold har trådt ind til mesterskaberne med god form hos herrerne.

- Jeg er lidt ked af at se, at flere klubber tager til GM uden at have trænet nok. Det er kun GSS og Norsaq HC-spillerne der er i god form. De resterende hold er ikke velforberedte, det er tydeligt at se. For det rammer landsholdet, når spillerne kommer til landsholdssamlingerne, så daler kvaliteten på træningen efter få træningssessioner, siger han til Sermitsiaq.AG.

Efterlyser træneruddannelse

Derfor er han glad for, at de hold, der har trænet godt, får gode resultater ved mesterskaberne.

- GSS er jo det stærkeste hold, som vi nu har set i de seneste otte år. Det er også godt at se Norsaq HC, der kæmper til det yderste, selv om de er lavere end deres modstandere. Men der skal ikke meget til for at tage til GM og være godt forberedt, fremhæver Ingi Olsen.

Derfor efterlyser landstræneren, at der skal uddannes flere trænere i Grønland.

- For vi mangler at se flere hold, der har træningsplaner for hele året. Ved at uddanne flere trænere, der kan variere træningerne og trænere, der kan motivere spillerne til at komme til alle træningerne. Det ville gavne sporten gevaldigt, hvis det skete, lyder det fra Ingi Olsen.