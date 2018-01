Landstræner skærer fem spillere fra

Det grønlandske kvindelandshold i håndbolds bruttotrup for i år præsenteres af landstræner Johannes Groth.

Han har besluttet at skære fem spillere væk fra landsholdet.

- Det er en del af strategien at vi i starten ville involvere flere spillere for at skabe større konkurrence. Det har heller ikke været nemt at skulle skære ned og vælge spillere fra, siger Johannes Groth i en pressemeddelelse.

Han oplyser således, at holdet bliver yderligere skåret med to til fem spillere næste år.

Forbereder samling

Størstedelen af spillerne i truppen er spillere fra klubberne NÛK og GSS samt spillere med klubber i Danmark.

- Jeg så gerne flere spillere fra kysten. Vi arbejder på tiltag til større involvering af spillere på kysten. Specielt i børn og unge rækkerne er der stort potentiale til fremtiden. Mange af de udtagne spillere er også 'uddannet' fra byer som Sisimiut, Ilulissat, Maniitsoq, og Aasiaat. Samtidig sætter jeg krav til spillere i Danmark skal spille mindst fra 3 divisionen og op for at komme i betragtning til landsholdet, fremhæver landstræneren.

Grønlands Håndbold Forbund og landstræner Johannes Groth forbereder en samling der skal afholdes her i starten af året. Her skal der præsenteres strategier, fem års plan, tests, samt afholde træning.

Her er kvindelandsholdets bruttotrup: