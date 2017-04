Landstræner rystet over racistiske tilråb

Det var efter en semifinalekamp, at sindene kogte over, skriver KNR.

Rasende og ked af det

- Hvad laver du i Grønland, du skal fandme ikke være her i Grønland. Du skal fandme ikke være her i Grønland. Grønland har ikke brug for dig, lød bemærkningerne til Tekle Ghebrelul ifølge KNR.

Træneren har boet 14 år i Grønland og kommer oprindeligt fra Eritrea. Han er både rasende og ked af det på samme tid, oplyser han.

Publikum fik opsang

GBU’s formand John Thorsen valgte via højttalerne i hallen at fortælle publikum, hvordan man burde opføre sig. Ifølge KNR forstod publikum budskabet.