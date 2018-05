Landstræner om Pan Am-trup: 5-6 pladser er åbne

Pan Am Handball Federation

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 04. maj 2018 - 09:33

De Pan Amerikanske Mesterskaber i herrehåndbold nærmer sig med hastige skridt og næste uge sætter landstræner Ingi Olsen navne på de 18 spillere, der skal repræsentere Grønland.

Ved turneringen skal der være 16 spillere på truppen, men landstræneren kan skifte ud i truppen undervejs i turneringen.

Der er fortsat pladser, som landstræneren vurderer på.

- De første 11-12 spillere er sikre på at blive udtaget, men så er der 5-6 åbne pladser. Der er omkring seks-syv bejlere til at blive udtaget, lyder det fra Ingi Olsen, uden at nævne, hvilke spillere, der er tale om.

Grønland spiller første kamp ved De Pan Amerikanske Mesterskaber den 16. juni, hvor det gælder Colombia i første gruppekamp.