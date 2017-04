Landstræner i fodbold: Vi har stor talentmasse

- Grønlands fremtid i futsal er markant god.

Det siger landstræner i fodbold Tekle Ghebrelul, der også er klub-træner i B-67, efter at have set grønlandsmesterskaberne i futsal, der blev spillet i Maniitsoq i sidste uge.

Han er glad over, at de grønlandske spillere bliver ved med at udvikle sig.

- Jeg mener helt bestemt, at vi er gode nok til at blive medlem af Fifa. Tempoet i spillet er enormt højt og kvaliteten bliver bedre hvert år.

Mange gode unge spillere

- Der er masser af unge spillere, der er på vej frem, hvilket er godt for landsholdet. Mange hold var velforberedte, og mange spillere havde store individuelle kvaliteter, fremhæver Tekle Ghebrelul.

Og han roser Nagdlunguak' fra Ilulissat, der vandt mestersterskabet.

- De fightede sig til sejren. De var ellers bagud med 0-2 i finalen, men alligevel kommer de tilbage og vinder kampen. Det er rigtigt godt at se tvillingerne, Nick Reimer og Lars-Erik Reimer, der hævede deres holdkammerater og har taget de ting med til holdet, som de har lært i landsholdet, siger Tekle Ghebrelul.

Trænernes skal følge med

Men for at videreudvikle spillet, så mener Tekle Ghebrelul, at trænerne i klubberne bør følge med i udviklingen.

- Jeg håber virkeligt på, at trænerne tager de nødvendige kurser. Men vi, landstrænerne, kan også hjælpe til, hvor vi kan tage ud til byerne og give hånd med, til at hjælpe spillerne og i høj grad også holdene, siger han.

To overraskelser

Landstræneren var positivt overrasket over to hold ved mesterskaberne.

- T-41 fra Aasiaat og Kugsak fra Qasigiannguit spillede virkeligt godt og uforudsigeligt. De er unge og tager deres chancer, og jeg synes, de havde fortjent at få en bedre placering.

- Jeg skal ærligt indrømme, at jeg er lidt skuffet over sidste års mestre, IT-79. Jeg havde ellers større forventninger til dem. Jeg forventede ellers, at de skulle nå finalen, påpeger Tekle Ghebrelul.

Kritik over banen

Og han kommer med en kritik over banen.

- Jeg var slet ikke tilfreds med banen i Maniitsoq. Jeg håber på, at mesterskaberne skal afvikles i rette forhold næste gang, hvor banen skal være 20x40 meter, og det var der ikke ved mesterskaberne. Selv dommerne var ikke tilfredse med banen.

- For ved de internationale kampe, bliver der spillet i fuldstørrelser, og banen var for kort på bredte og langsiden i Maniitsoq. Jeg håber på, at arrangørerne skal overveje til næste gang, om at afholde mesterskaberne der, hvor der er international bane lyder det fra Tekle Ghebrelul.