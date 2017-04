Landstræner forventer kvalitetsspil ved GM i futsal

Masser af futsal-kampe skal spilles i de kommende dage i Maniitsoq, for herrernes grønlandsmesterskaber fløjtes i gang i morgen, torsdag.

Ti hold deltager ved mesterskaberne, og landstræner i fodbold Tekle Ghebrelul, der også er træner for klubholdet B-67, forventer at se kvatitetsfodbold i de kommende dage.

- Jeg ønsker at se unge ambitiøse og modne spillere samt og rigtig gode futsal-kampe ved mesterskaberne, siger han til Sermitsiaq.AG.

Disse hold er favoritter

- Jeg håber da også at se, at alle spillerne kommer i god form og er velforberedte. Og at holdene har styr på deres systemer, fremhæver Tekle Ghebrelul.

Han anser sidste-års vindere IT-79 og finalisterne Nagdlunguak' til at være favoritter ved mesterskaberne.

- De skal jo forsvare deres placering. Og jeg ser B-67 og hjemmeholdet Kagssagssuk som outsidere ved turneringen. Jeg vil blive overrasket, hvis K-64 fra Kulusuk og T-41 fra Aasiaat blander sig i toppen, fortæller landstræneren.

Profilerne ved GM

- Hvem kan blive turneringens profil?

- Det er svært at sige. Men vi har jo landsholdsspillere, der spiller godt i øjeblikket. Frederik Funch fra B-67 er et godt bud. Han har gjort det rigtigt godt i turneringerne i Tjekkiet og i Sverige med landsholdet.

- Men man kan ikke gå uden om Ari Hermann, Niklas Thorleifsen, Hans-Karl Berthelsen og Kaassannguaq Zeeb. De to sidstnævnte har vi ikke set så meget til i den seneste tid på landsholdet. Men de er rigtig gode spillere, og forventer at se masser af godt spil fra dem, lyder det fra Tekle Ghebrelul.