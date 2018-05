Landstræner forsvarer udtagelse af Pan Am-trup

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 29. maj 2018 - 14:12

- Frank Krone Mikkelsen har meldt afbud, derfor er han ikke til rådighed til De Pan Amerikanske Mesterskaber. Gustav Ostermann Egede skal til eksamen, og det betyder også, at han ikke kan være med til Spanien.

Det siger herrelandsholdets træner Ingi Olsen til Sermitsiaq.AG, efter håndboldekspert Ulf Abrahamsen har efterlyst disse to spillere i Pan Am-truppen. Landsholdstruppen tager til Madrid torsdag til træningslejr forud for Pan Am.

Ulf Abrahamsen nævnte fem spillere i truppen, som han kunne ikke forstå hvorfor de er med i truppen. Landstræner Ingi Olsen siger således til kritikken:

- Vi skal jo optimere vores trup, og vi har opgaver i de kommende år. I stort set alle turneringer, som vi deltager i, tager vi unge spillere med, som vi anser skal være etablerede landsholdsspillere i de kommende år, fremhæver Ingi Olsen.

Dog er Ingi Olsen enig i, at forsvaret vil være nøglen til De Pan Amerikanske Mesterskaber.

- De rutinerede spillere kommer til at trække noget større læs end de nye spillere i truppen, hvilket er helt naturligt. Men selvfølgeligt bør vi også kigge på fremtiden, for nogle af de rutinerede spillere vil ikke spille for evigt på landsholdet, og derfor bør der være unge spillere i truppen, så de kan have erfaring i større mesterskaber. Og de unge spillede et rigtigt godt GM, og jeg forstår ikke kritikken af, at flere spillere viste dårligt spil under GM, siger Ingi Olsen.

Landstræneren forventer ikke, at de unge spillere vil få større opgaver i kampene end dem, der har stor rutine ved at spille i de større kampe.

- De unge er med for blandt andet at lære. Og jeg har set spillerne og vurderet dem ved landsholdssamlingerne. Alle de udtagede spillere har trænet meget godt og jeg har tillid til dem alle, lyder det fra Ingi Olsen.

Den endelige trup til Pan Am udtages under deres tur i træningslejren i Madrid.

