Landsholdet til De Panamerikanske Mesterskaber er udtaget

Tirsdag, 22. maj 2018

Landsholdet indleder den sidste fase af forberedelserne frem mod De Panamerikanske Mesterskaber med en træningslejr i Madrid i Spanien.

Landstræner Ingi Olsen har udtaget følgende 19 spillere:

Isak Olsen

Taatsiaq Villadsen

Lars Ole Lyberth

Aqqalu Ingemann

Lars Møller

Inuujuk Ostermann-Søholm

Minik Dahl Høegh

Akutaaneq Kreutzmann

Angutimmarik Kreutzmann

Miki Heilmann

Nuka Heilmann

Aqqa Mylling Lings

Miki Duko Sørensen

Eqalunnguaq Kristiansen

Andreas Lorentzen

Milan Olsen

Johannes Groth

Marco Geisler

Aqqalu Sandgreen

Træningslejr i Spanien

Landsholdstruppen rejser til Madrid den 31. maj og skal være i Spanien i 10 dage.

Landstræner Ingi Olsen ser meget frem til træningslejren og glæder sig over, at truppen får så meget tid sammen. Blandt andet siger Ingi Olsen:

- Vi har valgt at tage til Spanien for at spille mod modstandere, som spiller lidt på samme måde, som vores kommende modstandere under De Panamerikanske Mesterskaber spiller på.

- Vi skal møde nummer et og nummer to i den næstbedste spanske række og så et udvalgt regionshold.

- Vi skal naturligvis også bruge turen på at komme tættere på hinanden. Vi skal have indarbejdet nogle løbebaner. Og så selvfølgelig skal vi rystes rigtig godt sammen, så truppen kommer til at arbejde så godt sammen som overhovedet muligt.

- Vi får brug for, at holdet står sammen under alle kampen under De Panamerikanske Mesterskaber og kæmper med alt, hvad vi har. Det er rigtig stærke modstandere, vi skal op i mod slutter landstræner Ingi Olsen.

Fra 19 til 16

Inden De Panamerikanske Mesterskaber skal truppen reduceres med tre mand. Så når Grønland første gang løber på banen i Nuuk, vil der være 16 spillere på holdkortet. Trænerteamet har under turneringen mulighed for at udskifte tre spillere. De eventuelt nye spillere behøver ikke at have været med i truppen på de 19 mand.