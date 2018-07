Landet for lille til konkurrenceklausuler

Redaktionen Torsdag, 19. juli 2018 - 16:13

Der er i Grønland ikke praksis for anvendelse af konkurrenceklausuler for offentligt ansatte, hvilket Naalakkersuisut heller ikke agter indføre.

Demokraternes Inatsisartut-medlem, Steen Lynge, har ønsket at høre Naalakkersuisut via et §37-spørgsmål om Naalakkersuisut finder det nødvendigt, at indføre konkurrenceklausuler for offentligt ansatte i udvalgte stillinger, så de pågældende efter fratrædelse ikke må drive forretning eller virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan.

Dette da Steen Lynge finder det i dag som en interessekonflikt, når offentligt ansatte med ansvar for et bestemt område overgår til at være privat næringsdrivende eller bliver privat ansatte og begynder at sælge varer eller tjenesteydelser til det offentlige inden deres tidligere område.

- En løsning kunne være at indføre konkurrenceklausuler for visse grupper af offentlige ansatte for at undgå interessekonflikter og for at sikre gennemsigtighed, begrundede Steen Lynge sit §37-spørgsmål til Naalakkersuisut.

Kan øge behovet for tilkaldt arbejdskraft

I sit svar til §37-spørgsmålet svarer medlem af Naalakkersuisut for Finanser, Partii Naleraqs Pele Broberg, at en eventuel indførelse af konkurrenceklausuler for offentligt ansatte i udvalgte stillinger vil kunne medføre en begrænsning af den enkeltes muligheder for at søge nyt erhverv.

- Dette vil potentielt være til skade for den enkelte medarbejder, og for det grønlandske arbejdsmarked som en helhed, svarer Pele Broberg, og han fortsætter:

- Det bør i denne sammenhæng også tages i betragtning, at mængden af højtuddannet hjemmehørende arbejdskraft inden for en række erhverv er ganske begrænset, hvorfor konkurrenceklausuler som anført vil kunne øge behovet for udefrakommende arbejdskraft.