Laks fredes i 12 år

Walter Turnowsky Tirsdag, 29. maj 2018 - 07:45

De næste 12 år skal der ikke være kommerciel fangst af laks med langliner eller garn i grønlandske farvande. KNAPK har nemlig indgået en aftale med The Atlantic Salmon Federation (ASF) and the North Atlantic Salmon Fund (NASF). Det skriver ASF på sin hjemmeside.

Rekreativt fiskeri til eget forbrug og til familien får dog lov til at fortsætte.

Kompensation

Til gengæld for laksestoppet giver ASF og NASF økonomisk støtte til alternative økonomisk udvikling, forskning og uddannelse af beskyttelse af det marine miljø.

En tilsvarende aftale med Færøerne har været i kraft siden 1991 og er i samme ombæring blevet forlænget.

Farvandene omkring Færøerne og Grønland udgør nemlig et spisekammer for laks fra både Amerika og Europa. Fordi de kommer mange forskellige steder fra, stammer laksene omkring Grønland og Færøerne både fra sunde bestande, men også fra bestande, som er truede.

Spisekammer

Efter at have spist sig fede i Nordatlanten, vandrer de op i elve som Penobscot River I USA, St. John River i Canada, Tweed i Scotland, Big Laxá i Island og Alta i Norge.

- En markant reduktion af fangsten af vild atlanterhavslaks i deres spisekammer er både meningsfyldt og afgørende, ikke blot for beskyttelsen af laksen, men også for den globale biodiversitet samt sundheden af vores elve og have, skriver ASF President Bill Taylor i pressemeddelelsen.

- Historisk sejr

Tidligere aftaler om beskyttelse af laksene i grønlandske farvande har bevirket, at et langt større antal stor laks er vendt tilbage til deres 'fødegange' i de europæiske og amerikanske elve. Den 12-årige aftale betyder, at hele to generationer af laks nu bliver beskyttet mod kommerciel fangst.

- Den bedste måde at beskytte den nordatlantiske laks er at mindske antallet, der bliver dræbt, siger formand for NASF i USA, Chad Pike.

- Det enestående havmiljø omkring Grønland og Færøerne er der, hvor store, kønsmodne fiske fra over 2.000 elve omkring Nordatlanten finder føde om vinteren. Disse beskyttelsesaftaler skaber fristeder for den vilde laks i disse afgørende habitater. Dette er en historisk sejr for beskyttelsen af laks.

Midlerne til kompensationen for laksestoppet er indsamlet igennem donationer.