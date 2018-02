Laila før OL-konkurrence: Jeg er klar til at yde mit allerbedste

Laila Friis-Salling er klar til at yde sit allerbedste, når hun søndag klokken 22.00 grønlandsk tid, kommer i aktion ved vinter-OL i Pyeongchang.

Her deltager hun ved kvalifikationsrunden for kvindernes freestyle half pipe-konkurrence. Der skal være 24 deltagere ved kvalifikationsrunden, og de 12 bedstplacerede kvalificerer sig direkte til finalen, som sker på mandag.

I videoen fortæller Laila Friis-Salling om sine oplevelser i Sydkorea.

Hun siger blandt andet, at hun håber på at slutte blandt de 20 bedste ved konkurrencen, og at åbningsceremonien var en uforglemmelig oplevelse.

Se videoen her: