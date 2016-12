Læs alt om Grønland største mineprojekt

4,5 milliarder til landskassen, fra zink udvundet i et allerhøjeste nord og skibet ud til verdensmarkedet igennem det Arktiske Hav. Det er Ironbarks mineprojekt i Citronen Fjord, hvis det bliver til virkelighed.

Vi har samlet alle artikler om projektet her.

Og hvis du gerne vil læse endnu mere, så har Sermitsiaq i den friske udgave hele seks siders omtale af projektet, som du kan læse ved at løbe ned til butikken efter et eksemplar eller ved at købe e-avisen lige her nedenfor.