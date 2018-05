Lærer: Situationen er blevet værre i Tasiilaq

Walter Turnowsky Mandag, 07. maj 2018 - 10:08

Både tilsynsenheden ved Departementet for Sociale Anliggender og børnetalsmanden har tidligere peget på store problemer, når det gælder børn og unge i Tasiilaq. Især har reaktionen på indberetninger været mangelfuld og ofte helt fraværende.

Kommuneqarfik Sermersooq har lovet bod og bedring, men foreløbigt er intet blevet bedre, tværtimod, siger Rikke Blegvad, der er rådgivningslærer for specialundervisning på Tasiilami Alivarpik.

- Der er siden januar 2016 og frem til nu sendt mere end 230 underretninger fra skolen alene. Størstedelen af disse underretninger omhandler beskrivelser af omsorgssvigt, børn og unge med selvmordstanker, druk i hjemmet, vold i hjemmet og seksuelle krænkelser, skriver hun i et læserbrev i Sermitsiaq.

- Der er derfor i den grad brug for et nært og godt samarbejde med de sociale myndigheder omkring disse problemstillinger. Desværre er dette samarbejde i virkeligheden stort set ikkeeksisterende og har aldrig i min tid set værre ud, end det gør lige nu.

Dropper samtaler med børn

Rikke Blegvad har været lærer i Tasiilaq i de seneste seks år, og heraf de seneste fem år som rådgivningslærer, hvilket også omfatter samarbejdet med socialforvaltningen. Og her hun oplevet, at sagsbehandlere udebliver fra vigtige møder, oftest uden afbud.

- Jeg har oplevet sagsbehandlere bede mig om, at gensende underretninger fra et helt år! Da de ikke helt havde overblik over, hvor mange og på hvilke børn og unge de havde modtaget.

- Jeg har oplevet et utal af gange, at sagsbehandlere ikke svarer på deres mails.

- Jeg har oplevet, at sagsbehandlere lover børn samtaler og opfølgning, uden det sker.

- Jeg har oplevet, at sager, der skal videregives til poltiet til nærmere undersøgelse, ikke bliver videregivet, er blot nogle af de punkter som hun remser op.

Døgnåben visitation

Hos Kommuneqarfik Sermersooq forsikrer direktør for Børn og Familie, Martha Lund Olsen, at man er i gang med at løse problemerne. Efter påske ændrede kommunen sagsgangen, så der reageres omgående på underretninger.

- Der er oprettet en fællesvisitation, der er bemandet døgnet rundt. Den nye fællesvisitation er forpligtet til at vurdere alle sager hurtigt, så det inden for 24 timer kan afgøres, om der er brug for en akut foranstaltning, som for eksempel en anbringelse, eller om sagen skal løses på en mere langsigtet måde, skriver hun i et svar til Rikke Blegvads kritik.

- Underretningsvagterne i Nuuk er begyndt at modtage underretninger fra Tasiilaq, og alle sager bliver taget alvorligt, og der handles derefter, forsikrer hun.

Martha Lund Olsen erkender dog, at det er et problem, at finde det nødvendige personale til Tasiilaq. Lige nu er en psykologstilling og flere sagsbehandlerstillinger ubesatte.

Rikke Blegvad mener, at der skal handles endog meget hurtigt.

- Så længe der ikke sker en ændring indenfor dette område, står alle de børn der i forvejen er i systemet plus nye og flere til med deres ”svigt-billetter” i hånden klar til at indløse dem igen og igen og igen i det mest ustrukturerede, uordentlige og umenneskelige system man kan tænke sig, slutter hun sit indlæg.

